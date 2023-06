Kion: Kursziel von 43,86 EUR hat ein Potenzial von +23,79%

Die Aktie des intralogistischen Anbieters Kion konnte gestern am Finanzmarkt einen positiven Trend verzeichnen und eine Kursentwicklung von +3,02% erreichen. In den letzten fünf Handelstagen konnte das Unternehmen mit einem Wachstum von +4,36% überzeugen. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und sie ein mittelfristiges Kursziel bei 43,86 EUR hat. Dies würde für Investoren ein Potenzial in Höhe von +23,79% eröffnen.

• Am 13.06.2023 stieg der Wert um 3,02%

• Das durchschnittliche Kursziel beträgt 43,86 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” liegt unverändert bei 4,04

Trotzdem gibt es unter den Analysten unterschiedliche Einschätzungen bezüglich des Kaufs oder Verkaufs der Aktie. Demnach empfehlen neun Experten den starken Kauf der Aktie und weitere neun Analysten sehen eine...