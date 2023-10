Kion: Kursziel liegt bei 46,41 EUR – Investoren freuen sich über Potenzial von +38,37%

Kion konnte gestern am Finanzmarkt eine moderate Entwicklung von +0,15% verzeichnen. Insgesamt zeigt sich jedoch eine rückläufige Tendenz in den Ergebnissen der vergangenen fünf Handelstage mit -5,97%. Die Meinung der Bankanalysten ist eindeutig: Die Aktie weist ein mittelfristiges Kursziel von 46,41 EUR auf und bietet damit aktuell ein Kurspotenzial in Höhe von +38,37%.

Aktuell raten acht Analysten zum Kauf und zehn zu einem optimistischen Kauf. Sieben Experten halten die Aktie für neutral und nur einer meint sie sollte verkauft werden. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,92.