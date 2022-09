Kion Group-Aktie: Wird das noch was?

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

Liebe Leser, die Kion Group ist der Weltmarktführer für Flurförderzeuge in der EMEA-Region und weltweit die Nummer 2 in diesem Segment. Bei den globalen Supply-Chain-Lösungen ist Kion die Nummer 1 und verbucht einen jährlichen Auftragseingang in Höhe von 13 Milliarden Euro pro Jahr. Das Unternehmen erwirtschaftet mit diesen 12-13 Milliarden Euro einen Gewinn (EBIT) von etwa 8-10 Prozent (konservativ). Der… Hier weiterlesen