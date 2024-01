Kion-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

Die Kion-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,52 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,15 Prozent. In der "Maschinen"-Branche liegt die Differenz bei -2 Prozent. Aufgrund dieses Wertes erhält die Kion-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Kion-Aktie über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich für Kion in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen über die Kion-Aktie veröffentlicht, jedoch gab es auch vermehrt negative Themen, die diskutiert wurden. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung. Weitergehende Studien zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden und insgesamt ein "Gut" Signal bei der Analyse der Anleger-Stimmung ergibt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs der Kion-Aktie deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Kion-Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen. Insgesamt wird die Kion-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

