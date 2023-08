Kion: Analysten stimmen für ein Kurspotenzial von +18,60%

Die Aktie von Kion hat am letzten Handelstag eine negative Performance hingelegt mit einem Abschwung um -2,43%. In der abgelaufenen Woche beträgt das Minus sogar -2,74%, was auf eine momentane pessimistische Haltung des Marktes hinweisen könnte.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie wird von den Bankanalysten bei 43,86 EUR gesehen. Falls diese Prognose eintrifft, gibt es Investoren ein Potenzial zum Anstieg um +18,60%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten schwachen Trend.

Insgesamt bewerten acht Experten die Aktie als einen starken Kauf. Zehn weitere sehen diesbezüglich optimistisch aus und empfehlen einen “Kauf”. Sechs halten sich weitgehend neutral mit einer Bewertung “halten”. Nur ein Experte hält es für besser zu verkaufen.

Das positive Ergebnis zeigt uns auch...