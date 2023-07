Kion: Analysten sehen großes Potenzial - Kursziel bei 44,37 EUR

Die Aktie von Kion hat in der vergangenen Woche insgesamt einen Verlust von -4,03% verzeichnet und den Markt pessimistisch gestimmt. Trotzdem sind Bankanalysten überzeugt davon, dass das wahre Kurspotenzial derzeit nicht ausgeschöpft wird.

• Am Finanzmarkt legte die Aktie am 11.07.2023 um +1,21% zu.

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 44,37 EUR – ein Plus von +29,36%.

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +76%.

Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Kion liegt aktuell bei 44,37 EUR. Sollten sich diese Prognosen bewahrheiten, würde dies Investoren ein Potential auf eine Rendite von bis zu +29,36 % eröffnen.

Laut einer Umfrage unter Experten empfehlen neun Analysten den Kauf der Aktie und zehn weitere bezeichnen sie als “stark kaufen”. Fünf Experten halten sich neutral mit dem Rating “halten”, während...