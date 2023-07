Kion: Analysten sehen großes Kurspotenzial von 44,37 EUR

Die Aktie von Kion hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +1,72% erzielt. Gestern stieg der Kurs um weitere +2,30%, was die Analysten überrascht haben könnte. Dennoch sind sie sich einig: Das wahre Kursziel liegt bei 44,37 EUR.

• Am 27.07.2023 verzeichnete die Aktie ein Plus von +2,30%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 44,37 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +76,00%

Neun Bankanalysten raten zum Kauf der Aktie und zehn empfehlen diese als “Kauf”. Fünf Experten halten ihre Position und nur einer rät zum sofortigen Verkauf. Die positive Einschätzung wird durch das Guru-Rating bestätigt – dieses beläuft sich nun auf insgesamt 4,04 nach zuvor ebenfalls 4,04.

Sollten die Bankanalysten Recht behalten und das Kurspotenzial voll ausschöpfbar sein, ergibt dies einen möglichen Gewinn für Investoren in...