Kion: Analysten sehen großes Kurspotenzial - 45,90 EUR

Die Aktie von Kion verzeichnete gestern an der Börse einen Rückgang um -0,90%. In den letzten fünf Handelstagen betrug das Minus sogar -5,65%. Die Stimmung am Markt ist momentan pessimistisch.

Allerdings sind Bankanalysten anderer Meinung. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 45,90 EUR – ein Potenzial von +30,18% zum aktuellen Preis. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend in der jüngsten Vergangenheit.

Von insgesamt 25 Analysten bewerten aktuell acht die Aktie als stark kaufenswert und zehn empfehlen den Kauf. Sechs sind neutral und nur ein Experte rät zum Verkauf. Diese positiven Einschätzungen spiegeln sich auch im Guru-Rating wider: es bleibt unverändert bei 3,96.

Fazit: Trotz des kürzlichen Trends halten viele Analysten an einer optimistischen Bewertung fest (72%).