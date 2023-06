Kion: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 43,86 EUR

Trotz einer leichten Kurskorrektur von -0,33% am gestrigen Handelstag hat die Aktie von Kion in den vergangenen fünf Tagen insgesamt um +2,52% zugelegt. Die Bankanalysten sind sich einig: Die Aktie ist unterbewertet und besitzt ein mittelfristiges Kursziel von 43,86 EUR. Sollten sie Recht behalten, würde dies Investoren ein potenzielles Plus von +31,24% ermöglichen.

Wie genau wird die Stimmungslage derzeit eingeschätzt? Von den insgesamt 24 Experten empfehlen neun einen starken Kauf und weitere neun eine Kaufempfehlung. Fünf Experten bewerten die Aktie als “halten” und nur einer rät zum Verkauf.

Somit sind drei Viertel der befragten Analysten optimistisch gestimmt (75%). Hinzukommt das positive Guru-Rating mit einem Wert von 4,04 – welches ebenfalls für eine vielversprechende Zukunft sprechen könnte.