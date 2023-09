Kion: Analysten sehen Kursziel von 45,90 EUR

Die Aktie von Kion verzeichnete gestern einen Rückgang um -1,19%. In der vergangenen Woche fiel sie um insgesamt -3,75%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet. Bankanalysten sind jedoch optimistischer und schätzen das mittelfristige Kursziel der Aktie auf 45,90 EUR ein. Somit bietet sich Investoren ein Potenzial von +22,47%.

• Am 12.09.2023 sank die Aktie um -1,19%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 45,90 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,96

Von den insgesamt 25 analysierenden Experten empfehlen acht die Aktie zum Kauf und zehn als starken Kauf. Sechs Experten raten zu einem Halten und nur einer meint sogar ein Verkauf sei angebracht.

Das aktuelle Guru-Rating bestätigt diese Einschätzungen mit einem unveränderten Wert von “Guru-Rating ALT”.