Kion: Analysten sehen Kursziel bei 45,90 EUR mit +23,09% Potenzial

Die Aktie von Kion konnte gestern am Finanzmarkt um +1,06% zulegen und verzeichnet damit innerhalb einer Woche ein Plus von +5,52%. Die Stimmung am Markt scheint derzeit positiv zu sein.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Kion-Aktie bei 45,90 EUR. Das entspricht einem Potenzial von +23,09%, sollten die Bankanalysten Recht behalten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten Aufwärtstrend.

Von insgesamt 25 befragten Analysten empfehlen 8 die Aktie als starken Kauf und weitere 10 als Kauf. Sechs Experten bewerten sie neutral mit “halten”, während nur einer zum Verkauf rät.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,96 auf einer Skala von eins bis fünf.