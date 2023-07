Kion: Analysten sehen Kurspotenzial von +26,05% - Kursziel bei 44,37 EUR

Die Aktie von Kion hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung von -2,92% verzeichnet und am gestrigen Tag immerhin einen Anstieg um +1,15% verzeichnen können. Die Stimmung am Markt scheint derzeit pessimistisch zu sein.

Laut Bankanalysten ist die Aktie jedoch aktuell nicht richtig bewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel bei 44,37 EUR. Dies würde Investoren ein beachtliches Potenzial in Höhe von +26,05% eröffnen. Trotz einer schwachen Trendentwicklung zeigen sich derzeit noch 76,00% der Analysten optimistisch bezüglich der Zukunftsaussichten des Unternehmens.

Von insgesamt 25 Experteneinschätzungen empfehlen neun Analysten die Aktie als starken Kauf und zehn weitere setzen sie auf “Kauf”. Fünf Experten sind neutral eingestellt und sprechen eine Halte-Empfehlung aus. Lediglich ein Experte rät...