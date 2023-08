Kion: Analysten sehen Kurspotenzial von +20,10%

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Kion am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung von -1,59%, was die pessimistische Haltung des Marktes widerspiegelt. Doch wie sieht es bei den Bankanalysten aus?

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel der Aktie bei 43,86 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +20,10%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung aufgrund der jüngsten schwachen Trendentwicklung.

Konkret empfehlen 8 Analysten die Aktie als starken Kauf und 10 weitere setzen auf einen Kauf. Insgesamt sechs Experten positionieren sich neutral mit einer Bewertung “halten”. Nur ein Experte ist davon überzeugt, dass Anleger ihre Anteile sofort verkaufen sollten.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass immerhin noch +72% der bewertenden Analysten optimistisch hinsichtlich des zukünftigen Erfolgs der...