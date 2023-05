Kion: Analysten sehen 24,74% Kurspotenzial - Aktuell bei 43,86 €

Die Kursentwicklung von Kion verlief gestern mit einem Minus von -4,27%. In der vergangenen Woche beträgt das Ergebnis sogar -5,05%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet. Doch laut Experten ist die Aktie nicht richtig bewertet.

• Am 10.05.2023 betrug die Performance von Kion -4,27%

• Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 43,86 €

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,04

Das durchschnittliche Kursziel von Bankanalysten für Kion beträgt aktuell 43,86 € und bietet damit ein Potenzial von +24,74%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend der letzten Zeit.

9 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere 9 sind optimistisch und bezeichnen sie als “Kaufen”. Die Bewertungen “Halten” und “Verkaufen” werden jeweils von acht bzw. einem Analysten...