Kion: Analysten prognostizieren Kursanstieg von +22,43% auf 44,37 EUR

Die Aktie des Logistikunternehmens Kion hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung verzeichnet und konnte am gestrigen Tag ein Plus von +3,16% verbuchen. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 44,37 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +22,43%.

• Kion: Am 19.07.2023 mit -0,60%

• Das Kursziel von Kion liegt bei 44,37 EUR

• Guru-Rating von Kion beträgt nun 4,04 nach zuvor ebenfalls 4,04

Während neun Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und zehn weitere sie zum Kauf raten (insgesamt also optimistisch eingestellt sind), halten sich fünf Analysten neutral und nur einer schlägt einen Verkauf vor.

Der Anteil der Analysten mit positiver Einschätzung liegt damit bei deutlichen +76%. Auch der Trend-Indikator...