Kion: Analysten prognostizieren Kursanstieg auf 45,90 EUR

Die Aktie von Kion hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +4,90% erzielt. Am gestrigen Tag betrug die Steigerung sogar +0,46%. Trotz der positiven Entwicklung wird die Aktie laut Bankanalysten immer noch deutlich unterbewertet gehandelt.

• Kion verzeichnete am 01.09.2023 einen Anstieg um +0,46%

• Das mittelfristige Kursziel für Kion liegt bei 45,90 EUR

• Laut dem Guru-Rating bleibt das Rating unverändert bei 3,96

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 45,90 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von beinahe +23,82%. Doch nicht alle Analysten teilen diese Einschätzung angesichts des jüngsten positiven Trends.

Acht Experten bewerten die Aktie als “starken Kauf”, während zehn weitere sie als “Kauf” einordnen – optimistisch jedoch nicht euphorisch. Sechs Experten empfehlen Anlegern eine...