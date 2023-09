Kion: Aktuelle Analyse zeigt Kurspotenzial von +25,55%

Die Aktie von Kion konnte gestern am Finanzmarkt einen Anstieg von +1,70% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich eine positive Gesamtentwicklung von +2,35%, was auf eine momentane Optimismus im Markt schließen lässt.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel derzeit bei 45,90 EUR. Dies würde ein Potenzial für Investoren in Höhe von +25,55% eröffnen. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung und es gibt unterschiedliche Bewertungen zu der Aktie.

Ein Großteil der Analysten (72%) bewertet die Aktie jedoch positiv mit einem Kauf-Rating oder optimistischer Einschätzung. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,96.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die aktuelle Analyse zeigt ein großes Kurspotenzial für die Aktie von Kion und eine überwiegend positive Einschätzung durch Experten.

