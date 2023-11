Kion Aktien: Quartalszahlen Vorhersage - Umsatz- und Gewinnsteigerung erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

In knapp drei Monaten wird das Unternehmen Kion, mit Sitz in Frankfurt am Main, seine Quartalszahlen für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre sind natürlich gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Kion-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Aktuell beläuft sich die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf 4,21 Milliarden Euro. Am Tag der Veröffentlichung der Quartalszahlen werden viele aufmerksam verfolgen, welche Zahlen präsentiert werden. Laut aktuellen Schätzungen verschiedener Analystenhäuser wird ein leichter Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im vierten Quartal 2022 betrug der Umsatz von Kion noch 2,89 Milliarden Euro. Nun wird mit einem Wachstum von etwa 3,33 Prozent auf einen Wert von 2,99 Milliarden Euro gerechnet. Auch beim Gewinn zeichnet sich eine positive Veränderung ab: Es wird prognostiziert, dass er um ca. 108,11 Prozent steigt und einen Wert von 72,42 Millionen Euro erreicht.

Auf Jahresbasis sind die Analysten ebenfalls optimistisch gestimmt. So soll der Umsatz um etwa 3,33 Prozent wachsen und der Gewinn um beeindruckende 108,11 Prozent auf insgesamt 208,73 Millionen Euro steigen. Damit bleibt auch in diesem Zeitraum der Gewinn weiterhin positiv und weist im Vergleich zum Vorjahr (100,30 Millionen Euro) eine deutliche Verbesserung auf.

Einige Aktionäre reagieren bereits im Vorfeld auf die Schätzungen bezüglich der Quartalszahlen. So hat sich der Kurs der Kion-Aktie in den letzten 30 Tagen um beachtliche 15,81 Prozent verändert.

Auch die Meinungen der Analysten sowie die Charttechnik lassen Rückschlüsse auf den Aktienkurs zu. Auf lange Sicht wird erwartet, dass die Aktie innerhalb von zwölf Monaten bei einem Wert von 44,00 Euro stehen wird. Dies würde eine Gewinnsteigerung von etwa 34,97 Prozent bedeuten. Anleger, die jetzt noch einsteigen möchten, können also laut Expertenschätzungen mit einem guten Gewinnpotenzial über einen Zeitraum von zwölf Monaten rechnen.

Es ist anzumerken, dass charttechnisch kurzfristig mit einem Widerstand bei Kion gerechnet werden kann.

