Kion Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group AG":

Die Kion-Aktie wird in einer technischen Analyse betrachtet und zeigt eine positive Entwicklung. Mit einem aktuellen Kurs von 41,8 EUR liegt sie 6,42 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen "Gut"-Einschätzung führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar +16,89 Prozent, was insgesamt zu einer positiven Bewertung auf charttechnischer Basis führt.

Im Branchenvergleich zeigt die Kion-Aktie eine starke Performance. In den letzten 12 Monaten konnte sie eine Rendite von 12,73 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt nur um 2,77 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +9,96 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Kion-Aktie mit einer Rendite, die 10,06 Prozent über dem Durchschnittswert liegt, deutlich vorne. Somit wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls positiv bewertet.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich die Kion-Aktie ebenfalls vielversprechend. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,51 liegt sie deutlich unter dem branchenüblichen Durchschnittswert von 32. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie vergleichsweise günstig bewertet ist und erhält daher auch auf fundamentaler Basis eine positive Bewertung.

Die Dividendenrendite der Kion-Aktie beträgt aktuell 0,52 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert von 1,49 Prozent. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Insgesamt zeigt die Kion-Aktie also sowohl aus technischer als auch aus fundamentalen Gesichtspunkten eine positive Entwicklung und wird entsprechend positiv bewertet.

Kion kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Kion jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Kion-Analyse.

Kion: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...