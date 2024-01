Kion Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

In den letzten 12 Monaten erzielte Kion eine Performance von 9,19 Prozent, was einer Outperformance von +2,65 Prozent im Branchenvergleich für die "Maschinen"-Branche entspricht. Insgesamt liegt die mittlere Rendite des "Industrie"-Sektors bei 5,71 Prozent, was bedeutet, dass Kion 3,48 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Kion ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich für Kion eine "Neutral"-Einstufung. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität im Netz hervorgebracht, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf.

In der technischen Analyse erhält die Kion-Aktie sowohl für den 200-Tages-Durchschnitt als auch für den 50-Tages-Durchschnitt ein "Gut"-Rating. Der Schlusskurs am letzten Handelstag von 39,86 EUR liegt sowohl über dem 200-Tages-Durchschnitt (35,24 EUR) als auch über dem 50-Tages-Durchschnitt (35,9 EUR), was eine positive charttechnische Bewertung ergibt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Kion liegt bei 29,5, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 35,47 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung der Kion-Aktie als "Gut".

