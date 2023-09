Kion Aktie erwartet in Kürze Quartalszahlen: Anstieg des Umsatzes und Gewinns prognostiziert

Die Kion Aktie mit Sitz in Frankfurt am Main, Germany wird in wenigen Wochen ihre Quartalszahlen für das 3. Quartal veröffentlichen. Aktionäre und Analysten haben großes Interesse daran, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten können. Auch die Entwicklung der Kion Aktie im Vergleich zum Vorjahr ist von Bedeutung.

Am Ende dieses Monats wird die Kion Aktie ihre neuen Quartalszahlen bekanntgeben. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 4,74 Milliarden Euro. Aktionäre sind gespannt auf die Ergebnisse des Unternehmens. Laut aktuellen Daten und Analysen rechnen Analysehäuser mit einem leichten Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im 3. Quartal 2022 erzielte Kion einen Umsatz von 2,71 Milliarden Euro, jetzt wird ein Anstieg um +7,10 Prozent auf etwa 2,90 Milliarden Euro erwartet.

Auch der bisherige Verlust soll...