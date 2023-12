Kion Aktie: Das darf nicht passieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

In den sozialen Medien gibt es wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz von Kion. In den letzten vier Wochen hat sich das Stimmungsbild verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Aufgrund dieser Faktoren erhält Kion insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Kion diskutiert. An fünf Tagen überwog die positive Kommunikation, während an vier Tagen die negative überwog. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieser positiven Stimmung bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich hat Kion in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,66 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt nur um 5,37 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +16,28 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Industrie"-Sektor hat Kion mit einer Rendite von 4,08 Prozent im letzten Jahr um 17,58 Prozent über dem Durchschnittswert gelegen. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Kion beträgt derzeit 0,56 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Maschinen") von 3,23 %. Mit einer Differenz von 2,67 Prozentpunkten ergibt sich daher die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

