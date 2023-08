Kion Aktie auf Höhenflug: Analysten prognostizieren +23,74% Gewinn im nächsten Jahr

Die Kion Aktie hat in den letzten Monaten einen stark positiven Kurstrend gezeigt. Der Gleitende Durchschnitt 50 bietet keinen Widerstand und bestärkt die Analysten in ihrer positiven Einschätzung. Auf Sicht von 12 Monaten wird die Aktie bei 45,60 EUR erwartet, was einem Gewinn von +23,74% entspricht.

Aktionäre können aufgrund dieser Schätzungen mit einem Gewinn von +23,74% auf 12 Monate rechnen. In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs bereits um +3,92% verändert.

In knapp 74 Tagen wird das Unternehmen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Die aktuellen Schätzungen deuten auf ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal hin. Der Umsatz soll voraussichtlich um +7,10% auf 2,90 Mrd. EUR steigen.

Auch der bisherige Verlust soll...