Kion-Aktie: Zurzeit unterbewertet - Kursziel bei 45,90 EUR

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Kion eine negative Entwicklung von -1,12%. In der letzten Woche betrug das Minus sogar -5,04%, was laut Experten auf eine pessimistische Marktstimmung hinweist.

Dennoch sind Bankanalysten optimistisch und haben ein mittelfristiges Kursziel von 45,90 EUR für die Aktie prognostiziert. Dies entspricht einem Potenzial von +21,08% gegenüber dem aktuellen Stand. Von insgesamt 25 Analysten empfehlen 18 den Kauf oder sehen zumindest noch positiven Spielraum.

Das Guru-Rating bleibt mit einer Punktzahl von 3,96 unverändert.