Kion Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Kion wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 31,84 Punkten und deutet darauf hin, dass Kion weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen liegt bei 23,84, was bedeutet, dass Kion hier als überverkauft eingestuft wird. Insgesamt erhält das Kion-Wertpapier in diesem Bereich also ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Kion mit 50,84 EUR inzwischen +16,13 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +36,34 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Kion hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird.

In den letzten zwei Wochen wurde Kion von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die Redaktion hat außerdem 8 Gut- und 1 Schlecht-Signal herausgefiltert, was zu einer abschließenden "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung also eine "Gut"-Einstufung für Kion.

