Kion Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Kion Group AG hat in den letzten Tagen den gleitenden Durchschnittskurs von 35,42 EUR erreicht, während der aktuelle Aktienkurs bei 42,59 EUR liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs von 200 Tagen von +20,24 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Ebenso liegt der gleitende Durchschnittskurs von 50 Tagen bei 36,84 EUR, was einem Abstand von +15,61 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite im Sektor "Industrie" hat die Aktie von Kion eine Rendite von 9,19 Prozent erzielt, was 4,29 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt von 4,9 Prozent liegt. Im Bereich "Maschinen" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 5,39 Prozent, wobei Kion aktuell 3,8 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Kion mit einer Dividendenrendite von 0,52 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (3,13 %) niedriger, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein positives langfristiges Bild über die Stimmungslage. Sowohl die Beitragsanzahl als auch die Diskussionsintensität zeigten eine starke Aktivität, was zu einer Bewertung von "Gut" führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Kion weist zudem eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Kion in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".

