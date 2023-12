Kion Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

Der Sentiment und Buzz rund um Kion kann über einen längeren Zeitraum beobachtet werden, hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung. Die erhöhte Aktivität im Netz deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erhält daher eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich also für Kion in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In der technischen Analyse ergibt sich für die Kion-Aktie ein Durchschnitt von 34,58 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 34,41 EUR, was eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine geringe Abweichung und führen zu einem "Neutral"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Kion liegt der RSI7 bei 43,42 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,15 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für das Wertpapier.

Schließlich schüttet Kion niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

