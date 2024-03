Kion Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group AG":

Der Aktienkurs der Kion AG hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,73 Prozent erzielt, was 5,79 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 6,94 Prozent liegt. Im Bereich "Maschinen" beträgt die mittlere jährliche Rendite 9,58 Prozent, und Kion liegt aktuell 3,15 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Kion bei 36,68 EUR verläuft, was als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst lag bei 48,96 EUR, was einen Abstand von +33,48 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 41,93 EUR, was einer Differenz von +16,77 Prozent entspricht. Auch hier lautet die Gesamtbewertung "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit 11 Tagen, an denen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Lediglich an einem Tag dominierte die negative Kommunikation. In den letzten Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Kion gesprochen, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen zeigen, dass es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen gab, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Bereich der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Kion nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet. Das KGV liegt mit 21,51 insgesamt 36 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der 33,58 beträgt. Aus diesem Grund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

