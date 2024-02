Kion Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group AG":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Kion. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 38,31 Punkte, was bedeutet, dass Kion weder überkauft noch überverkauft ist und als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert ebenfalls bei 41,35, was auch zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Kion auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating erhält. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt beträgt 35,49 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 42 EUR liegt, was einer Abweichung von +18,34 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 37,39 EUR und einer Abweichung von +12,33 Prozent deutlich darüber. Insgesamt wird Kion daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 18,63, was 40 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 31. Daher wird Kion auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Kion jedoch eine "Schlecht"-Bewertung. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -2,6 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Kion gemischte Bewertungen in den verschiedenen Analysebereichen erhält, was auf unterschiedliche Entwicklungen und Trends hinweisen kann.

