Kion Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group AG":

Kion-Aktien haben in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 70,4 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Maschinenbranche eine Outperformance von +57,98 Prozent bedeutet. Auch im Industrie-Sektor lag die Rendite mit 9,14 Prozent deutlich unter der von Kion. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Kion mit 0,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Kion derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI deutet jedoch darauf hin, dass Kion überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Fundamental betrachtet hat Kion ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Maschinenbranche, die ein KGV von 65 haben, auf eine Unterbewertung hindeutet. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Kion kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Kion jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Kion-Analyse.

Kion: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...