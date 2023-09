Kion Aktie: Quartalsbilanz erwartet, Unterstützung bei 40,50 EUR - Prognose positiv

Der Kurs hat in den letzten Tagen eine solide Unterstützung bei 40,50 EUR gefunden. Sollte der Kurs diese Marke halten können, ist ein weiterer Anstieg wahrscheinlich. Die nächsten Widerstände liegen bei 43,80 EUR und 45,60 EUR. Sollte der Kurs jedoch unter die Unterstützung von 40,50 EUR fallen, könnte es zu einem Rückgang bis auf 38,20 EUR kommen.

Fazit:

Die Quartalsbilanz von Kion wird in den nächsten 54 Tagen erwartet und Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Analysten erwarten einen leichten Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorquartal sowie einen Rückgang des Verlusts. Auch auf Jahressicht sind die Prognosen positiv. Die Aktie hat in den letzten Wochen leicht an Wert verloren, aber Analysten sehen langfristig ein Potential für steigende Kurse. Charttechnisch gibt es kurzfristige Unterstützungen und...