Kion Aktie: Potenzial von fast 19% - Kursziel bei 43,86 EUR

Die Aktienbewertung von Kion ist nach Meinung der Analysten unter dem aktuellen Marktwert. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 43,86 EUR mit einem möglichen Anstieg um +18,77%.

• Kion verzeichnete am 30.06.2023 ein Plus von +6,98%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,04

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +75%

Am gestrigen Tag konnte sich die Kion-Aktie an der Börse um +6,98% steigern und hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen positiven Trend gezeigt (+18,75%). Die Marktstimmung scheint aktuell relativ optimistisch zu sein.

Die Bankanalysten sehen das mittelfristige Ziel für die Aktie bei 43,86 EUR und prognostizieren damit eine Chance auf einen Anstieg um fast +/-19%. Allerdings sind nicht alle Experten derselben Meinung wie ihre Kollegen hinsichtlich des Potenzials der Aktie.

9 Analysten...