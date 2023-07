Kion-Aktie: Mittelfristiges Kursziel von 43,86 EUR

Die Kion Group AG hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine starke Performance gezeigt und legte gestern an der Börse um -0,24% zu. Der Gesamttrend ist jedoch positiv, denn die Aktie stieg in einer vollständigen Handelswoche um +14,55%. Doch wie bewerten Analysten das Potenzial des Unternehmens?

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie wird im Durchschnitt bei 43,86 EUR gesehen. Damit besteht ein potenzieller Gewinn von +19,28%, falls sich diese Prognose bewahrheitet. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung nach dem aktuellen positiven Trend.

Von insgesamt 25 Analysteneinschätzungen empfehlen neun Experten den Kauf der Aktie und zehn weitere geben eine “Kauf”-Bewertung ab. Fünf Analysten halten die Positionierung dagegen für sinnvoll (“Halten”). Nur ein Experte rät zum Verkauf.

Insgesamt fällt das...