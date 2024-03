Kion Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group AG":

Die technische Analyse der Kion-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 36,68 EUR verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 48,96 EUR aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +33,48 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 41,93 EUR, was einer Differenz von +16,77 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit in Bezug auf die beiden Zeiträume ein "Gut"-Befund.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv in Bezug auf die Kion-Aktie. An 11 Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls vermehrt positiv über das Unternehmen Kion gesprochen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet die Kion niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Maschinen-Segment. Mit einem Unterschied von 2,5 Prozentpunkten (0,52 % gegenüber 3,01 %) wird die Dividendenpolitik daher als "Schlecht" eingestuft.

Fundamental betrachtet gilt die Kion-Aktie als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt bei 21,51 und damit insgesamt 36 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Maschinen-Segment, der bei 33,58 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse.

