Kion Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group AG":

Die Aktie von Kion wird aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 18,63 als unterbewertet eingestuft. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Maschinen" (31,44) ist die Aktie um 41 Prozent niedriger bewertet. Dies signalisiert aus der Sicht der fundamentalen Analyse eine gute Einstufung.

In den letzten Wochen wurde eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Kion festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung sozialer Medien, die auf eine Tendenz zu besonders positiven Themen hinweist. In Bezug auf die Anzahl der Beiträge wurde ebenfalls eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt. Insgesamt bekommt Kion daher in diesem Bereich eine gute Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Kion-Aktie beträgt aktuell 38, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt weder überkauft noch überverkauft an (Wert: 36,86), was zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs damit ein neutrales Rating für Kion.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Kion derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen. Die Differenz beträgt 2,61 Prozentpunkte (0,52 % gegenüber 3,13 %), was zu einer schlechten Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Sollten Kion Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Kion jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Kion-Analyse.

Kion: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...