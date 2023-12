Kion Aktie: Jubelschreie!

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

Die Kion-Gruppe schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Maschinen. Mit einer Dividendenrendite von 0,56 % liegt sie 2,63 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt von 3,18 %. Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs der Kion-Aktie bei 38,69 EUR aktuell um +15,49 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Daraus ergibt sich eine kurzfristige Einschätzung von "Gut". Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, den GD200, liegt die Einstufung ebenfalls bei "Gut", da die Differenz hier bei +11,37 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Kion-Aktie einen Wert von 21,77, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der die Dynamik über 25 Tage betrachtet, liegt bei 32,09 und ergibt somit eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich aus diesen Werten ein Rating von "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für die Kion-Aktie. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen zeigt, dass vor allem neutrale Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Gut" eingestuft. Zudem ergab die Auswertung von exakt berechenbaren Signalen 2 positive und 0 negative Signale, was zu einer insgesamt positiven Empfehlung führt.

Insgesamt erhält die Kion-Aktie also eine "Gut"-Einstufung aufgrund der Dividendenpolitik, der technischen Analyse und der positiven Anleger-Stimmung.

