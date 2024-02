Kion Aktie: Jetzt wird es konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group AG":

Kion wird als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 21,51, was einem Abstand von 33 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 32,15 entspricht.

In der technischen Analyse ergibt sich eine positive Abweichung von +14,99 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt lediglich bei +4,12 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende weist Kion eine Rendite von 0,52 % auf, was 2,59 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 3,11 % liegt. Aufgrund des niedrigeren Ertrags erhält das Unternehmen hierfür eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien deuten auf eine Verschlechterung des Bildes von Kion hin. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Die Reduktion der Kommunikationsfrequenz in den letzten Wochen trägt ebenfalls zu diesem Rating bei.

Insgesamt erhält Kion aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien gemischte Bewertungen - von "Gut" bis "Schlecht".

