Kion Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Kion Group AG schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einer Dividendenrendite von 0,56 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,17 % erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Kion ist in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für eine weitere Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Die Analyse wurde um berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei sich 0 Schlecht- und 2 Gut-Signale zeigten. Basierend auf diesen Erkenntnissen lässt sich eine "Gut" Empfehlung ableiten, was die Anleger-Stimmung insgesamt betrifft.

Fundamental betrachtet weist die Aktie ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,24 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 45 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Maschinen" von 31. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,66 Prozent erzielt, was 16,39 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 6,2 Prozent, wobei Kion aktuell 15,46 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

