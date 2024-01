Kion Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Kion eingestellt waren. Es gab insgesamt 11 positive Tage und nur zwei negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Kion daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils in die "Gut"-Richtung zeigten. Die Häufung von Kaufsignalen führt ebenfalls zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Kion von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt jedoch ein anderes Bild: Während des letzten Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein, weshalb dieser Punkt mit "Schlecht" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Kion-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating für Sentiment und Buzz.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industriesektor liegt die Rendite von Kion mit 9,19 Prozent mehr als 4 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 5,87 Prozent aufweist, liegt Kion mit 3,32 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating im Branchenvergleich Aktienkurs.

Bei der technischen Analyse ergibt sich, dass der aktuelle Kurs der Kion-Aktie von 41,23 EUR deutlich über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 35,35 EUR liegt, und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 36,47 EUR über dem letzten Schlusskurs und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Sollten Kion Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Kion jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Kion-Analyse.

Kion: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...