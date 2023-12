Kion Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

In den letzten Wochen gab es bei Kion eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen. Dies wurde insbesondere in den sozialen Medien von Marktteilnehmern festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen nahm ab, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wurde.

Die technische Analyse ergab, dass die Kion mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 21,77 als überverkauft gilt, was jedoch als "Gut" eingestuft wurde. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergab sich ein Wert von 32, was als "Neutral" bewertet wurde. Insgesamt wurde die RSI-Einstufung daher als "Gut" resuliert.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Kion mit einem Kurs von 38,69 EUR inzwischen +15,49 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führte. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wurde die Einstufung ebenfalls als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende wurde festgestellt, dass Kion mit einer Dividende von 0,56 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (3,19 %) eine niedrigere Ausschüttung aufweist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Die Differenz beträgt in diesem Fall 2,63 Prozentpunkte.

