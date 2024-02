Kion Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group AG":

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,63 ist die Aktie von Kion auf Basis der aktuellen Notierungen um 40 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" (31,09). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Sicht der fundamentalen Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Kion mit einer Rendite von 9,19 Prozent mehr als 4 Prozent darüber. Die "Maschinen"-Branche erreichte eine mittlere Rendite von 5,34 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier liegt Kion mit 3,85 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bezüglich Kion lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine positive Veränderung auf, was eine Einschätzung als "Gut"-Wert bestätigt. In der Gesamtbewertung ergibt sich für Kion in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die aktuelle Dividendenrendite für Kion beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,52 Prozent und liegt mit 0,97 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (1,49) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Kion als "Neutral".

