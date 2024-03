Kion Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group AG":

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine überwiegend positive Stimmung unter den Anlegern. Die Diskussion war an 11 Tagen von positiven Themen dominiert, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Kion gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen zeigten in den letzten zwei Wochen einen Überhang an Kaufsignalen. Konkret gab es 2 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung führte. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Aus fundamentaler Sicht gilt die Aktie von Kion als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt bei 21,51 und damit insgesamt 36 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen" mit einem Wert von 33,58. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Im Bereich der Dividende schüttet Kion derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Maschinen. Der Unterschied beträgt 2,5 Prozentpunkte (0,52 % gegenüber 3,01 %). Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Kion derzeit bei 36,68 EUR. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 48,96 EUR aus dem Handel ging und einen Abstand von +33,48 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt sich mit einem Niveau von 41,93 EUR eine Differenz von +16,77 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Kion kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Kion jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Kion-Analyse.

Kion: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...