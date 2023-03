Kion Aktie: Bestätigung des beeindruckenden Kursziels!

In den letzten drei Monaten haben Research-Analysten die Kion-Aktie insgesamt zehnmal mit “Gut”, siebenmal mit “Neutral” und kein einziges Mal mit “Schlecht” bewertet. Basierend auf dieser Bewertung sehen wir eine positive langfristige Perspektive für die Aktie. Im letzten Monat gab es neun Empfehlungen für “Gut”, acht für”Neutral” und keine negativen Bewertungen, was darauf hindeutet, dass institutionelle Anleger momentan eine positive Einschätzung der Kion-Aktie haben.

Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 41,92 EUR, was einem erwarteten Wachstum von 24,38 Prozent entspricht. Der letzte Schlusskurs lag bei 34,20 EUR. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung durch Analysten für die Kion-Aktie.

Aktuell gibt es attraktivere Dividenden-Aktien auf dem Markt

Kion bietet gegenüber anderen...