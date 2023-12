Kion Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

Kion: Aktienanalyse ergibt "Gut"-Empfehlung

Die Analyse zeigt, dass die Aktie von Kion im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) unterbewertet ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 17,24, was zu einem Abstand von 45 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,07 führt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Anleger haben in den letzten zwei Wochen in sozialen Medien besonders positiv über Kion berichtet. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führen zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch die technische Analyse zeigt positive Signale: Die Aktie liegt mit einem Kurs von 38,69 EUR 15,49 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Auch die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage beträgt +11,37 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Die Analyse der Stimmung und des Buzz zeigt jedoch ein gemischtes Bild. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität ergeben eine neutrale Bewertung, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Daher erhält die Aktie von Kion bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Insgesamt ergibt die Analyse eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie von Kion, wobei Anleger jedoch die gemischte Stimmungslage im Auge behalten sollten.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Kion-Analyse vom 28.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Kion jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Kion-Analyse.

Kion: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...