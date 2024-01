Kion Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung für Kion wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führte.

In der technischen Analyse ergab sich, dass der Schlusskurs der Kion-Aktie am letzten Handelstag bei 39,86 EUR lag, was einem Unterschied von +13,11 Prozent im Vergleich zu den letzten 200 Handelstagen entspricht. Daher erhielt die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt ergaben ein ähnliches Bild, was zu einer insgesamten "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führte.

In der fundamentalen Analyse ergab sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,63, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 31,4. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Kion-Aktie.

Im Branchenvergleich erzielte Kion in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,19 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 6,54 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +2,65 Prozent im Branchenvergleich für Kion. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Kion um 3,48 Prozent höher. Aufgrund dieser Überperformance erhielt die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

