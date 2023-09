Kion Aktie: Aktionäre erwarten Quartalszahlen - Optimistische Prognose für Gewinn und Umsatz

In etwa 34 Tagen wird das in Frankfurt am Main ansässige Unternehmen Kion seine Quartalszahlen für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Kion Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Aktuell wird die Marktkapitalisierung der Kion Aktie auf rund 4,83 Milliarden Euro geschätzt. Die Quartalszahlen werden nach Handelsschluss veröffentlicht und sowohl von Aktionären als auch von Analysten mit Spannung erwartet. Nach aktuellen Schätzungen der Analysehäuser wird ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im dritten Quartal 2022 erzielte Kion einen Umsatz von 2,71 Milliarden Euro, nun wird ein Anstieg um +7,10 Prozent auf 2,90 Milliarden Euro erwartet. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +246,90 Prozent auf...