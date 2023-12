Kintor Pharmaceutical Ltd Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Kintor Pharmaceutical Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 4,03 HKD erreicht, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 1,56 HKD liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -61,29 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 2,48 HKD, was einer Distanz von -37,1 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Kintor Pharmaceutical liegt bei 70,59 und wird daher ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 72,79 eine "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" auf diesem Niveau.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung in Social Media ergibt sich eine neutrale Einschätzung für die Kintor Pharmaceutical. Die durchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine "Neutral"-Einstufung hin.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Reaktionen auf Kintor Pharmaceutical. In den letzten Tagen waren die Anleger hauptsächlich positiv eingestellt, ohne negative Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Kintor Pharmaceutical daher ein "Gut"-Rating von der Redaktion.