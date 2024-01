Kintor Pharmaceutical Ltd Aktie: Was ist jetzt zu tun!

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Kintor Pharmaceutical in den sozialen Medien. Weder gab es einen deutlichen Anstieg an übermäßig positiven noch negativen Diskussionen. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Die Intensität der Diskussionen in Bezug auf das Unternehmen zeigt, ob es derzeit im Fokus der Anleger steht oder nicht. Die Diskussionen über Kintor Pharmaceutical waren jedoch nahezu durchschnittlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Marktteilnehmer zeigten in den sozialen Medien in den letzten Tagen eine grundsätzlich neutrale Einstellung gegenüber Kintor Pharmaceutical. Es gab weder besonders positive noch negative Reaktionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vorwiegend neutral aufgenommen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Kintor Pharmaceutical daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Redaktion bewertet die allgemeine Anlegerstimmung ebenfalls als "Neutral".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Kintor Pharmaceutical als neutral eingestuft werden kann. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und bewertet diese auf einer Skala von 0 bis 100. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 68, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hinweist, während der RSI25 für 25 Tage bei 74,31 liegt und somit eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Das Gesamtranking auf Basis des Relative Strength-Index lautet daher "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Kintor Pharmaceutical derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs über 200 Tage liegt bei 3,77 HKD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 1,47 HKD liegt, was einer Abweichung von -61,01 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs über 50 Tage von 2,31 HKD weist auf eine Abweichung von -36,36 Prozent hin. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".