Kintor Pharmaceutical Ltd Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Kintor Pharmaceutical Aktie wird derzeit technisch analysiert, wobei die 200-Tage-Linie bei 2,98 HKD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 1,49 HKD gehandelt wird und somit einen Abstand von -50 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1,53 HKD, was einer Differenz von -2,61 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet daher ebenfalls "Neutral".

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzzes im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Kintor Pharmaceutical diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem negative Themen von Interesse, was das Stimmungsbild weiterhin neutral erscheinen lässt.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen, der derzeit bei 57,45 liegt und somit als neutral eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung als "Neutral".

