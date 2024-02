Kintetsu Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Anleger: Die Analyse von Aktienkursen beinhaltet nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Kintetsu untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Darüber hinaus haben die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Kintetsu diskutiert. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Sentiment und Buzz: Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Kintetsu zeigte interessante Ausprägungen bei dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Kintetsu-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 4529,6 JPY. Der letzte Schlusskurs (4448 JPY) weicht somit um -1,8 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (4465,56 JPY) weist mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,39 Prozent) auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Insgesamt erhält die Kintetsu-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Kintetsu wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 86,36 Punkten, was darauf hinweist, dass Kintetsu überkauft ist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Kintetsu-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.